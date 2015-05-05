希腊经济：政府愿意推进两处重大资产出售，以讨好国际金主--消息

“地区机场的事宜将很快有结论。”这位在希腊私有化部门任职的官员匿名表示，并称政府预计将在5月15日宣布此事。

该官员还表示，希腊政府将邀请候选投资者在未来数日提交对希腊最大港口比雷埃夫斯港51%股权的约束性购买要约，并附带将股权在未来五年提高到67%的选择条款。提交截止于7月。

中国中远集团在五位优先投标者之列，该集团已经在管理比雷埃夫斯港的两处集装箱码头。（完）