表格：沪港通活跃股一览--5月5日

路透香港5月5日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 71.01 65.97 买入成交金额 39.39 36.05 卖出成交金额 31.62 29.91 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国北车 369,636,619 80,293,246 449,929,865 2 中国平安 124,166,926 182,722,395 306,889,321 3 大秦铁路 86,543,346 184,010,793 270,554,139 4 三安光电 263,460,339 408,297 263,868,636 5 中国建筑 115,488,022 145,288,505 260,776,527 6 上汽集团 231,919,645 25,962,968 257,882,613 7 中国重工 68,304,072 137,893,407 206,197,479 8 中国石化 174,304,556 30,257,412 204,561,968 9 恒瑞医药 178,963,038 7,425,866 186,388,904 10 上海电气 177,102,654 4,173,603 181,276,257 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 207,284,360 81,138,940 288,423,300 2 阿里影业 127,325,600 97,535,200 224,860,800 3 恒大地产 72,730,030 139,360,280 212,090,310 4 中国北车 142,639,100 67,070,080 209,709,180 5 香港交易所 43,848,920 133,328,380 177,177,300 6 上海电气 94,838,580 81,893,660 176,732,240 7 中海油田服务 125,806,480 48,096,720 173,903,200 8 汉能薄膜发电 100,515,440 58,155,720 158,671,160 9 国美电器 73,186,370 78,812,850 151,999,220 10 中广核电力 77,440,300 67,829,930 145,270,230 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)