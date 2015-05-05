版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 17:59 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月5日

路透香港5月5日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             71.01                       65.97
 买入成交金额                   39.39                       36.05
 卖出成交金额                   31.62                       29.91
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国北车      369,636,619     80,293,246     449,929,865
 2                   中国平安      124,166,926    182,722,395     306,889,321
 3                   大秦铁路       86,543,346    184,010,793     270,554,139
 4                   三安光电      263,460,339        408,297     263,868,636
 5                   中国建筑      115,488,022    145,288,505     260,776,527
 6                   上汽集团      231,919,645     25,962,968     257,882,613
 7                   中国重工       68,304,072    137,893,407     206,197,479
 8                   中国石化      174,304,556     30,257,412     204,561,968
 9                   恒瑞医药      178,963,038      7,425,866     186,388,904
 10                  上海电气      177,102,654      4,173,603     181,276,257
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        207,284,360     81,138,940     288,423,300
 2                 阿里影业        127,325,600     97,535,200     224,860,800
 3                 恒大地产         72,730,030    139,360,280     212,090,310
 4                 中国北车        142,639,100     67,070,080     209,709,180
 5                 香港交易所       43,848,920    133,328,380     177,177,300
 6                 上海电气         94,838,580     81,893,660     176,732,240
 7                 中海油田服务    125,806,480     48,096,720     173,903,200
 8                 汉能薄膜发电    100,515,440     58,155,720     158,671,160
 9                 国美电器         73,186,370     78,812,850     151,999,220
 10                中广核电力       77,440,300     67,829,930     145,270,230
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐