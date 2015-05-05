欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，汇市未见大选前的紧张情绪

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
英镑/美元一周隐含波动率 触及2010年5月选后以来最高，达18.375%，该期权将于5月12日到期。
周四大选前的民调显示，执政的保守党及主要反对党工党不相上下，而民众对苏格兰民族党的支持率也上升，这使得出现无多数议会的可能性很大。
“市场走向目前并不是由政治因素推动，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes称，“英债收益率相对具有吸引力可能更有意义，英国经济实际上存在动能，同时也存在升息的可能。”
英镑兑美元 周二稍早触及10日低点1.5088美元，因英国数据显示，4月建筑业采购经理人指数(PMI)自3月的57.8降至54.2，为22个月来最低水准。 但英镑稍后反弹至1.5121，当日持平。
英镑兑欧元 涨0.5%，至0.73415英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/于春红; 审校 艾茂林/张明钧)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行下周四政策会议施压、令会议基调将更为鹰派的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称。