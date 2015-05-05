欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，汇市未见大选前的紧张情绪

英镑/美元一周隐含波动率 触及2010年5月选后以来最高，达18.375%，该期权将于5月12日到期。

周四大选前的民调显示，执政的保守党及主要反对党工党不相上下，而民众对苏格兰民族党的支持率也上升，这使得出现无多数议会的可能性很大。

“市场走向目前并不是由政治因素推动，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes称，“英债收益率相对具有吸引力可能更有意义，英国经济实际上存在动能，同时也存在升息的可能。”

英镑兑美元 周二稍早触及10日低点1.5088美元，因英国数据显示，4月建筑业采购经理人指数(PMI)自3月的57.8降至54.2，为22个月来最低水准。 但英镑稍后反弹至1.5121，当日持平。

英镑兑欧元 涨0.5%，至0.73415英镑。(完)

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