欧洲政经：希腊需先同意改革方能讨论债务--欧盟执委莫斯可维西

欧盟执委会预测，希腊2015年赤字料为GDP的2.1%，2016年料为2.2%，2015年债务料为GDP的180.2%，2016年为173.5%。

在被问及180.2%的水平是否可持续时，莫斯可维西说：“在债务问题上，我不会在预测以外多做评论。我只会说，只有达成改革计划共识，才可以讨论这个问题。我希望改革计划具有一致性、并且细致完整，能够因为让公共财政向积极方向整固，而使希腊经济有复苏的可能，我希望希腊能够致力于此。”(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)