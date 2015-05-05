欧洲政经：希腊需先同意改革方能讨论债务--欧盟执委莫斯可维西

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月5日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，只有希腊与债权人就改革计划达成共识后，才能讨论减免希腊债务的方式。
欧盟执委会预测，希腊2015年赤字料为GDP的2.1%，2016年料为2.2%，2015年债务料为GDP的180.2%，2016年为173.5%。
在被问及180.2%的水平是否可持续时，莫斯可维西说：“在债务问题上，我不会在预测以外多做评论。我只会说，只有达成改革计划共识，才可以讨论这个问题。我希望改革计划具有一致性、并且细致完整，能够因为让公共财政向积极方向整固，而使希腊经济有复苏的可能，我希望希腊能够致力于此。”(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。