版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 18:40 BJT

欧洲政经：希腊需先同意改革方能讨论债务--欧盟执委莫斯可维西

路透5月5日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，只有希腊与债权人就改革计划达成共识后，才能讨论减免希腊债务的方式。

欧盟执委会预测，希腊2015年赤字料为GDP的2.1%，2016年料为2.2%，2015年债务料为GDP的180.2%，2016年为173.5%。

在被问及180.2%的水平是否可持续时，莫斯可维西说：“在债务问题上，我不会在预测以外多做评论。我只会说，只有达成改革计划共识，才可以讨论这个问题。我希望改革计划具有一致性、并且细致完整，能够因为让公共财政向积极方向整固，而使希腊经济有复苏的可能，我希望希腊能够致力于此。”(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐