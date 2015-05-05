中国环保：加快生态文明建设，到2020年经济发展质量明显提高--国务院

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月5日 - 中国国务院日前印发关于加快推进生态文明建设的意见，提出到2020年，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益明显提高，生态文明主流价值观在全社会得到推行，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
新华社周二援引意见内容报道称，意见共九个部分35条，要求加大自然生态系统和环境保护力度，推动技术创新和结构调整，提高经济发展质量和效益；全面促进资源节约循环高效使用，并加强生态文明建设统计监测和执法监督。
意见并明确了加快生态文明建设五大基本原则，包括坚持把节约优先、保护优先、自然恢复为主作为基本方针，把深化改革和创新驱动作为基本动力等。
中共中央政治局3月24日会议审议通过了《关于加快推进生态文明建设的意见》，会议指出生态文明建设事关实现“两个一百年”奋斗目标。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。