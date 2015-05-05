国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，中国更多供应量涌入市场

路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑，交易员表示，更多现货供应从中国涌入市场，但跌幅有限，因有来自沙特(沙乌地)阿拉伯的现货需求。

路透数据显示，5月柴油裂解价差 周二下滑0.16美元，至每桶较迪拜原油升水13.15美元，从周一触及的近一个月高位滑落。

行业消息人士表示，中海油(CNOOC)4月首度出口柴油与汽油船货，在获得政府批准向海外出口后，5月将有更多出口量。

一名熟知内情的消息人士表示，中海油出售4月出货的3万吨含硫50ppm柴油，以及1.5万吨含硫10ppm-92辛烷值汽油。

消息人士称，这两批船货的买方均无法确认，但可能运往新加坡或马来西亚。另一名消息人士表示，该批柴油船货的买家有可能是维多公司，不过无法确认。

消息人士表示，中海油5月出售这两种油品的量与4月相近。

新加坡现货交易方面，有一笔柴油交易达成，无航煤交易。

P66向维多出售25万桶含硫10ppm柴油，船期为20-24日，每桶较5月19-25日新加坡平均报价升水1.40美元。(完)

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