国际油市：亚洲燃料油6月/7月价差走坚至逾三年高位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月5日 - 亚洲180-cst燃料油6月/7月价差 周二走坚至2012年2月以来最高，5月/6月即期价差 在本月稍晚合约到期前，接近转为逆价差。
路透数据显示，6月/7月价差合约扩大0.75美元，至每吨7.25美元。5月/6月价差收窄0.25美元至每吨负0.25美元。
跨月价差合约每月15日到期展仓。6月/7月价差合约将于5月16日成为即期合约。
即期的5月/6日价差亦走强，接近转为逆价差，上回逆价差还是在4月15日时。
“船用燃油卖得不错。”一新加坡燃料油交易商说。
现货市场上有两笔成交。
Lukoil向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，5月25-29日付运，每吨较新加坡现货报价贴水2.50美元。
Gunvor向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，5月20-24日付运，每吨较新加坡现货报价贴水2.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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