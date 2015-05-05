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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 19:11 BJT

国际油市：亚洲燃料油6月/7月价差走坚至逾三年高位

路透新加坡5月5日 - 亚洲180-cst燃料油6月/7月价差 周二走坚至2012年2月以来最高，5月/6月即期价差 在本月稍晚合约到期前，接近转为逆价差。

路透数据显示，6月/7月价差合约扩大0.75美元，至每吨7.25美元。5月/6月价差收窄0.25美元至每吨负0.25美元。

跨月价差合约每月15日到期展仓。6月/7月价差合约将于5月16日成为即期合约。

即期的5月/6日价差亦走强，接近转为逆价差，上回逆价差还是在4月15日时。

“船用燃油卖得不错。”一新加坡燃料油交易商说。

现货市场上有两笔成交。

Lukoil向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，5月25-29日付运，每吨较新加坡现货报价贴水2.50美元。

Gunvor向兴隆出售20,000吨380-cst燃料油，5月20-24日付运，每吨较新加坡现货报价贴水2.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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