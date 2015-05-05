马来西亚期市：棕榈油期货跳涨逾3%，马币走贬激励买兴

路透吉隆坡5月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二跳涨逾3%，至近两周高位，因马币(林吉特)贬值，且国际豆油行情支撑棕榈油市场信心。

马来西亚市场结束长周末假期后，指标7月期货 一度上涨3.1%，至每吨2,168马币(601美元)，为4月24日以来最高。终场报2,156马币，收高2.6%。

马币兑美元 上周劲扬后，周二下跌触及3.6100，协助刺激海外棕榈油投资者买兴。1026GMT，马币下跌1.4%，为近五个月来最大盘中跌幅。

“之前，市场因为马币升值而承压...但现在大家认为马币不会持续强势很久，”吉隆坡一外资商品经纪商交易员称。

“棕榈油价格将找到新的平衡--将会升到稍微高一点的水准，因为大豆也涨了不少。”

美国7月豆油期货 在亚洲尾盘上涨0.2$，大连9月豆油期货 上涨1.9%。

棕榈油整体成交量为49,664口，高于通常的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)