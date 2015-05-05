国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两个半月低点，沙特阿美返市买进

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续四个交易日下滑，跌至每吨84.85美元的两个半月低点，受供应增加的预期拖累，且日韩买家因假期离市，令现货需求不振。
四名交易商周二称，沙特阿美旗下贸易商Aramco Trading Co (ATC)重新现身石脑油现货市场，上周从科威特石油公司买入一批船货。
但买卖双方均未对交易置评。
这是ATC在睽违市场逾六个月后，今年首次从中东买进石脑油。
虽然让部分交易商感到意外，但因买入数量较少，未能令卖家振奋。
ATC买进24,000吨5月28-29日付运的石脑油船货，离岸价格(FOB)每吨较中东升水在接近20美元的水准。
沙特阿美过去和KPC一样，是石脑油卖家，多透过与石化生产商的长期合约绑定其本身的石脑油。这种情况去年发生转变，沙特阿美强化其贸易业务，从科威特、卡塔尔和巴林买进近200,000吨2014年7-8月石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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