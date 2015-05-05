东南亚股市：多数收高，金融股领军菲律宾及越南涨幅居前

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月5日 - 东南亚股市周二多数收高，菲律宾及越南股市涨幅居前，金融股领涨。
菲律宾股市主要股指 一度上涨1.3%，至4月28日以来高位，受SM Prime Holdings 及BDO Unibank 分别劲升2%及1.9%支撑。
越南股市主要股指上涨1.4%，由上日的近一个月低点反弹，银行及保险股提供支撑。
外资在马来西亚股市买超1,273万美元，在印尼买超3,487万美元，在菲律宾买超892万美元。
印尼股市 上涨0.4%，尽管印尼第一季经济成长率创2009年以来最低年增率。
新加坡股市 下跌0.3%，跌至近一个月低点。
泰国股市周二因国定假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 414.34 -0.97 -0.23 +0.87 410.77
新加坡 3471.19 -11.51 -0.33 +3.15 3365.15
马来西亚 1827.42 9.15 +0.50 +3.76 1761.25
印尼 5160.31 19.17 +0.37 -1.27 5226.95
菲律宾 7919.21 102.77 +1.31 +9.52 7230.57
越南 552.65 7.57 +1.39 +1.29 545.63
(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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