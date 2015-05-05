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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 19:37 BJT

东南亚股市：多数收高，金融股领军菲律宾及越南涨幅居前

路透5月5日 - 东南亚股市周二多数收高，菲律宾及越南股市涨幅居前，金融股领涨。

菲律宾股市主要股指 一度上涨1.3%，至4月28日以来高位，受SM Prime Holdings 及BDO Unibank 分别劲升2%及1.9%支撑。

越南股市主要股指上涨1.4%，由上日的近一个月低点反弹，银行及保险股提供支撑。

外资在马来西亚股市买超1,273万美元，在印尼买超3,487万美元，在菲律宾买超892万美元。

印尼股市 上涨0.4%，尽管印尼第一季经济成长率创2009年以来最低年增率。

新加坡股市 下跌0.3%，跌至近一个月低点。

泰国股市周二因国定假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 414.34 -0.97 -0.23 +0.87 410.77

新加坡 3471.19 -11.51 -0.33 +3.15 3365.15

马来西亚 1827.42 9.15 +0.50 +3.76 1761.25

印尼 5160.31 19.17 +0.37 -1.27 5226.95

菲律宾 7919.21 102.77 +1.31 +9.52 7230.57

越南 552.65 7.57 +1.39 +1.29 545.63

(完)

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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