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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 21:37 BJT

美国股市：开低，因贸易逆差扩大

路透5月5日 - 美国股市周二开低，中断此前两个交易日的连涨；3月贸易逆差扩大，暗示第一季经济有可能陷入萎缩。

道琼工业指数 盘初下跌37.04点或0.2%，报18,033.36点；标准普尔500指数 跌4.79点或0.23%，报2,109.7点；Nasdaq综合指数 跌19.61点或0.39%，报4,997.32点。(完)

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