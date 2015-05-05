欧洲汇市：英国大选前的不安情绪支撑对冲英镑敞口的需求

路透伦敦5月5日 - 在上周被抛售的英镑周二上涨，多数投资者寻求在期权市场对冲英镑，两日后英国将进行选举，目前两大政党的支持率是近几年来最接近的。

近几周投机者增加对英镑下跌的押注，保护英镑短期波动的成本急升。

在伦敦的各个交易台都作了准备，应对5月7日2100 GMT英国选举投票结束后英镑可能大幅波动。一些银行和经纪行额外安排了人员在周四稍晚和周五早上上班。

将在5月12日到期的一周英镑/美元隐含波动率期权上升至18.375%。这是2010年5月英国议会选举结束后以来最高。那次选举没有政党在议会赢得大多数议席，导致各政党协商多日，组成联合政府。

周四选举前的民调显示，执政保守党和主要反对党工党的支持率在伯仲之间，且苏格兰民族党(SNP)的支持率不断上升，这次选举最可能出现的结果是组建联合政府。

英镑兑美元 周二稍早触及10日低位1.5088美元，此前数据显示4月英国建筑业活动放缓。英镑之后反弹至1.5160美元，今日上涨0.2%，但远低于上周高位1.5498美元。

英镑兑欧元 上扬0.4%，报0.73415英镑。欧元全线下跌，因此前报导称，国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的金援，除非欧洲国家接受进一步减记希腊债务。

美国大行花旗建议投资者作空英镑/美元。花旗称，周末迹象显示英国执政党保守党不太可能独立执政。

尽管伦敦许多交易商支持保守党，反对工党，但他们也担心保守党曾承诺，将就英国是否留在欧盟举行公投。总的来说，投资者担心英国选举后组成的少数政府势单力薄，将没有能力应对英国财政赤字和经常账赤字。

“上述不确定性将对英镑后市表现带来关键影响，”摩根士丹利欧洲汇市策略部主管Ian Stannard说，“我们的基准情境是英镑兑美元在选举后几周将下跌至1.39美元。”(完)