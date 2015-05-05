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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%，投标倍数为3.83

路透华盛顿5月5日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.000 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.000

价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 84.95% 投标倍数 3.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,003,407,500 总投标 115,039,353,900 竞争性投标得标 29,723,733,800 非竞争性投标得标 279,673,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/05/07 到期日 2015/06/04 CUSIP码 912796FK0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

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