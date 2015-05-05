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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 23:37 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运价下降

路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，因较大型船舶运价下降。

乾散货运价指数跌7个点，至580点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报571点。日均获利下滑34美元，至4,536美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 大跌14点，或2.16%，报633点，日均获利回落116美元，至5,039美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，至335点。超灵便型船指数 下跌3点，报618点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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