更正-英国债市：10年期英债收益率触及今年高位，周四英国将进行选举

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(更正周二英国债市：因英文原文有误，倒数第二段英国央行数据，该为“3月外国投资者买入148亿英镑的英债，超过2月净买入58亿英镑的规模”，非＂3月外国投资者买入288亿英镑的英债，规模创纪录最高，超过1月和2月的净销售。＂)
路透伦敦5月5日 - 英国10年期公债收益率周二上升至今年最高水准，英国周四将进行议会选举，选举结果是1970年代以来最难预测的。
美国非制造业数据强劲，导致英债扩大今日稍早的跌幅。周一英国市场因假休市，全球公债价格在周一下挫，英债在周二早上补跌。
1416 GMT，10年期英债 收益率触及1.989%高位，此为12月8日来最高水准，且较周五收位上涨逾14个基点。
20年期和30年期英债收益率周二也录得类似的涨幅，较短期英债收益率的涨幅较温和。
10年期英债收益率在过去两周累计上涨逾40个基点，在1月30日曾触及纪录低点1.337%。
“所有债市的整体人气也非常利空，”RIA Capital Markets市场策略师Nick Stamenkovic说。
美国供应管理协会(ISM)服务业数据强于预期，和近期美国数据疲软的趋势相悖，令美联储将提早而非推迟升息的机率上升，这很可能打压全球公债价格。
Stamenkovic说，英国选举在即，令英债市场的流动性下降。但他淡化英国选举前的忧虑情绪导致英债收益率急升的看法。
Stamenkovic表示，英镑兑美元周二上涨，反映在英国选举前投资者的风险厌恶情绪没有增强。
英国央行周五公布的数据显示，3月外国投资者买入148亿英镑的英债，超过2月净买入58亿英镑的规模。
1530 GMT，10年期英债/德债 收益率差报146个基点，接近周四的水平，上周四英国和德国市场均开市。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-