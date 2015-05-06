更正-英国债市：10年期英债收益率触及今年高位，周四英国将进行选举

(更正周二英国债市：因英文原文有误，倒数第二段英国央行数据，该为“3月外国投资者买入148亿英镑的英债，超过2月净买入58亿英镑的规模”，非＂3月外国投资者买入288亿英镑的英债，规模创纪录最高，超过1月和2月的净销售。＂)

路透伦敦5月5日 - 英国10年期公债收益率周二上升至今年最高水准，英国周四将进行议会选举，选举结果是1970年代以来最难预测的。

美国非制造业数据强劲，导致英债扩大今日稍早的跌幅。周一英国市场因假休市，全球公债价格在周一下挫，英债在周二早上补跌。

1416 GMT，10年期英债 收益率触及1.989%高位，此为12月8日来最高水准，且较周五收位上涨逾14个基点。

20年期和30年期英债收益率周二也录得类似的涨幅，较短期英债收益率的涨幅较温和。

10年期英债收益率在过去两周累计上涨逾40个基点，在1月30日曾触及纪录低点1.337%。

“所有债市的整体人气也非常利空，”RIA Capital Markets市场策略师Nick Stamenkovic说。

美国供应管理协会(ISM)服务业数据强于预期，和近期美国数据疲软的趋势相悖，令美联储将提早而非推迟升息的机率上升，这很可能打压全球公债价格。

Stamenkovic说，英国选举在即，令英债市场的流动性下降。但他淡化英国选举前的忧虑情绪导致英债收益率急升的看法。

Stamenkovic表示，英镑兑美元周二上涨，反映在英国选举前投资者的风险厌恶情绪没有增强。

英国央行周五公布的数据显示，3月外国投资者买入148亿英镑的英债，超过2月净买入58亿英镑的规模。