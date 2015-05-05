芝加哥期市：小麦期货跌至近五年低位，因生长状况改善和出口需求疲弱

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至近 五年低位，交易商说，出口需求疲弱，以及在美国大平原广泛地区降水后 ，作物生长状况改善，令小麦市场承压。 埃及GASC在最新一次标售中买入12万吨俄罗斯和罗马尼亚小麦，再次 没有选择美国小麦，因美国小麦价格被认为太贵。 俄罗斯农业部提议取消小麦出口税。分析师表示，此举将令俄罗斯小 麦对海外买家来说更便宜，且将进一步抑制全球市场对美国小麦的买兴。 美国农业部周一稍晚表示，冬麦生长优良率为43%，之前一周为42%。 交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 收低6-1/4美分，报每蒲式耳4. 66-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为78,219口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)