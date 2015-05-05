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市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货跌至近五年低位，因生长状况改善和出口需求疲弱

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至近
五年低位，交易商说，出口需求疲弱，以及在美国大平原广泛地区降水后
，作物生长状况改善，令小麦市场承压。
    
    埃及GASC在最新一次标售中买入12万吨俄罗斯和罗马尼亚小麦，再次
没有选择美国小麦，因美国小麦价格被认为太贵。
    
    俄罗斯农业部提议取消小麦出口税。分析师表示，此举将令俄罗斯小
麦对海外买家来说更便宜，且将进一步抑制全球市场对美国小麦的买兴。
    
    美国农业部周一稍晚表示，冬麦生长优良率为43%，之前一周为42%。
        
    交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 收低6-1/4美分，报每蒲式耳4.
66-1/2美元。 
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为78,219口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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