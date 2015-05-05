美国债市：公债价格续跌，长债收益率升至数月高位

* 美国公债收益率走高，因德债收益率不断上升
* 美国30年期公债收益率升至今年高位
* 作多公债的投资者缩减仓位
* 关注周五公布的美国非农就业报告
路透纽约5月5日 - 美国公债价格周二下跌，指标10年期公债收益率升至近两个月高位，因美国服务业数据强于预期，反映美国经济成长在冬季放缓后反弹。
美国公债价格周二续跌，30年期公债收益率升至今年高位。对新债的需求疲弱，以及德国公债收益率不断上升，令30年期美债价格在过去七个交易日缩量走低。
美国供应管理协会(ISM)周二公布，4月非制造业指数从3月的56.5上升至57.8，路透访查的分析师预期为56.2。 在数据公布后，美国公债市场抛售的速度加快。
“数据好于预期，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri说，“但除了基本面外，你也可以看到过于作多的投资者被迫卖出。”
一些交易商为周五公布倍受关注的美国就业报告作准备。该报告可能是推动市场的事件，将可能影响美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者的利率决定。
其他交易商将资金转向通膨保值债券(TIPS)，因美国和欧洲数据显示通胀压力不断增加。
10年期美国公债 下跌14/32，收益率报2.1853%，此前升至3月10日来最高的2.201%。
美国30年期公债价格 下挫26/32，收益率报2.9113%，接近12月8日的日内高位。
美国公债在周二早盘交投震荡，且价格短暂上涨，此前美国商务部公布，3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平。贸易逆差大幅扩阔的原因是西海岸主要港口劳资纠纷解决后，进口强劲反弹。
“早上的数据真的很差，暗示美国首季GDP将被下修，”Jefferies LLC货币市场分析师Tom Simons说。(完)