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市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 04:07 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.79%，Nasdaq指数下滑1.55%

路透纽约5月5日 - 美国股市周二大跌，因3月美国贸易逆差意外扩大，令人担心美国第一季经济萎缩。

道琼工业指数 收跌142.20点，或0.79%，至17,928.20点；标准普尔500指数 下滑25.03点，或1.18%，至2,089.46点；Nasdaq指数 下滑77.602点，或1.55%，至4,939.327点。(完)

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