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亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 44.02 -0.68 -1.52 1437856

搜狐 66.81 -1.50 -2.20 469514

网易 125.30 -2.69 -2.10 594893

百度 194.74 -8.96 -4.40 7377171

台湾

台湾积体电路 24.29 -0.03 -0.12 2428723

联电 2.31 -0.01 -0.43 227056

日月光 7.07 -0.10 -1.39 265680

硅品精密 8.37 +0.10 +1.21 1084706

和信超媒体 0.79 -0.01 -1.37 105563

友达 4.93 -0.06 -1.20 204896

中华电信 32.23 -0.11 -0.34 24888

台湾国际航电 45.29 -0.42 -0.91 1313974

香港

中国移动 71.21 -1.48 -2.04 225706

中国联通 18.84 -0.61 -3.14 113077

中国电信 73.23 -3.50 -4.56 18720

中芯国际 5.29 -0.19 -3.47 14583

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 66

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 王丽鑫)

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