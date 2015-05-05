《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 44.02 -0.68 -1.52 1437856
搜狐 66.81 -1.50 -2.20 469514
网易 125.30 -2.69 -2.10 594893
百度 194.74 -8.96 -4.40 7377171
台湾
台湾积体电路 24.29 -0.03 -0.12 2428723
联电 2.31 -0.01 -0.43 227056
日月光 7.07 -0.10 -1.39 265680
硅品精密 8.37 +0.10 +1.21 1084706
和信超媒体 0.79 -0.01 -1.37 105563
友达 4.93 -0.06 -1.20 204896
中华电信 32.23 -0.11 -0.34 24888
台湾国际航电 45.29 -0.42 -0.91 1313974
香港
中国移动 71.21 -1.48 -2.04 225706
中国联通 18.84 -0.61 -3.14 113077
中国电信 73.23 -3.50 -4.56 18720
中芯国际 5.29 -0.19 -3.47 14583
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 66
(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。