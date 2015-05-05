日韩经济指标预测--5月6日-5月13日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月4日当周 5月6日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,627.5 5月7日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月11日当周 5月11日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,453 5月12日(二) 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- -2.8 领先指标(较前月) -- -0.2 2100 韩国出口价格(较上年同期) 4月 -- -6.8% 进口价格(较上年同期) -- -17.1% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 3月 -- 盈余14,401 5月13日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 52.2 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 1,853 外国投资日本股票(亿日圆) -- 8,210 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。