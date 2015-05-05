版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 06:31 BJT

路透调查：美国原油库存料连续第17周刷新纪录高点，汽油库存或增加

路透5月5日 - 路透调查周二显示，美国5月1日当周商业原油库存可
能连续第17周触及纪录高位。
    
    在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告之
前，路透访问的八名分析师结果显示，上周原油库存料增加150万桶。
    
    API于周二2030GMT公布了库存数据，EIA将在周三1430GMT公布报告。
    
    EIA上周公布的数据显示，4月24日当周原油库存 上升19
0万桶至4.91亿桶。
    
    调查显示，上周炼厂产能利用率可能较此前一周的91.3%上升0.5个百
分点。
    
    上周包含取暖油和柴油的馏分油库存预计减少10万桶，而汽油库存则
可能增加了90万桶。
    
    本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高
值或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐