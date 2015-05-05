路透调查：美国原油库存料连续第17周刷新纪录高点，汽油库存或增加

路透5月5日 - 路透调查周二显示，美国5月1日当周商业原油库存可 能连续第17周触及纪录高位。 在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告之 前，路透访问的八名分析师结果显示，上周原油库存料增加150万桶。 API于周二2030GMT公布了库存数据，EIA将在周三1430GMT公布报告。 EIA上周公布的数据显示，4月24日当周原油库存 上升19 0万桶至4.91亿桶。 调查显示，上周炼厂产能利用率可能较此前一周的91.3%上升0.5个百 分点。 上周包含取暖油和柴油的馏分油库存预计减少10万桶，而汽油库存则 可能增加了90万桶。 本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高 值或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完)