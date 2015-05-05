《焦点》由于油价反弹，OPEC或在6月会议上维持当前政策--代表

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
伊朗希望若与其他六个大国最终达成核计划协议，其他OPEC成员国会支持其增加出口。达成核协议的最后期限是6月30日。
“伊拉克每个月都在增加出口，如果这种情况持续，而且如果伊朗再增加产出，那么要么价格下跌，要么会达成某种协议，”一位了解伊拉克石油政策的消息人士表示。“这些都是要讨论的问题。”
但OPEC消息人士表示，即便达成核协议会削弱油价，但伊朗要提高产量还需要一些时间。分析师认为，4月宣布的框架协议并未让2016年之前出口大幅增加的可能性提高。
海湾地区以外的OPEC成员国认为，最好价格上涨，产出下降。但希望减产的一个OPEC非洲成员国代表预计，除非沙特改变立场，或俄罗斯和其他非OPEC成员国暗示他们愿意加入减产行列，否则6月不会减产。
“我认为，我们这样的国家在减产方面的影响力不会超过沙特和海湾地区国家，”这位代表说。
“OPEC目前由海湾产油国主导。”(完) (编译 王丽鑫/张荻/李爽 审校 郑茵/许娜)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
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