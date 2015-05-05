《焦点》由于油价反弹，OPEC或在6月会议上维持当前政策--代表

伊朗希望若与其他六个大国最终达成核计划协议，其他OPEC成员国会支持其增加出口。达成核协议的最后期限是6月30日。

“伊拉克每个月都在增加出口，如果这种情况持续，而且如果伊朗再增加产出，那么要么价格下跌，要么会达成某种协议，”一位了解伊拉克石油政策的消息人士表示。“这些都是要讨论的问题。”

但OPEC消息人士表示，即便达成核协议会削弱油价，但伊朗要提高产量还需要一些时间。分析师认为，4月宣布的框架协议并未让2016年之前出口大幅增加的可能性提高。

海湾地区以外的OPEC成员国认为，最好价格上涨，产出下降。但希望减产的一个OPEC非洲成员国代表预计，除非沙特改变立场，或俄罗斯和其他非OPEC成员国暗示他们愿意加入减产行列，否则6月不会减产。

“我认为，我们这样的国家在减产方面的影响力不会超过沙特和海湾地区国家，”这位代表说。