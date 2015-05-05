《综述》希腊称欧盟与IMF的分歧阻碍债务协商，前景仍不明朗

据金融时报报导，IMF欧洲负责人Poul Thomsen曾威胁，除非欧洲国家同意减计更多希腊的债务，否则将切断对希腊的一项金援。然而，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对此予以驳斥。

朔伊布勒称，“IMF当然没有这么说过，”但Thomsen确实表示事情“变得更加棘手。”

IMF一名发言人发表声明，否认该机构曾于欧元区财长4月24日在里加开会时，敦促大举减计希腊的债务。

然而他表示，Thomsen曾表明，需在希腊无法达成2012年所同意的财政目标，以及进一步提供融资和债务减计以稳定该国债务当中，进行某种权衡。

这份报导引发希腊股市及债市卖压涌现，而对于希腊的疑虑也推低欧洲股市。

尽管德国等国指出，债券市场的平静表现意味着，希腊违约或退出欧元区导致金融振荡的危险并不像2012年时那样大，但其他欧盟国家对此则相当担忧。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周二表示，该委员会的目标是让希腊留在欧元区，避免他所称的“意外”情况发生；而意大利外长Paolo Gentiloni则警告不要忽视“希腊退欧”的风险。(完) (编译 李爽/王丽鑫/杜明霞/龚芳; 审校 张荻/徐文焰)