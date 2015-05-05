加拿大数据：3月贸易逆差跳升至纪录高位30.2亿加元，受累于油价下滑

受油价持续下跌打击，当月出口额小幅增长0.4%至425亿加元。能源产品出口额下降8.9%，基本抵消了汽车和零部件出口大增11.7%的影响。

剔除能源产品后，3月出口额增长2.4%。

加拿大出口发展公司(EDC)的首席经济学家Peter Hall表示，3月汽车和林业产品出口增加令他感到鼓舞，但他也对机械和设备出口下降表达了担忧。

“(对于设备出口而言，)这是一个糟糕的月份，但并不是所有产品出口情况都很糟糕。我们看到出口正在回升，”他在接受采访时称。

3月进口增加2.2%至455.2亿加元，加拿大统计局跟踪的11个行业中有七个行业进口增加。消费品进口飙升7.9%，汽车和零部件进口增长3.7%。