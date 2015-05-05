加拿大数据：3月贸易逆差跳升至纪录高位30.2亿加元，受累于油价下滑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
受油价持续下跌打击，当月出口额小幅增长0.4%至425亿加元。能源产品出口额下降8.9%，基本抵消了汽车和零部件出口大增11.7%的影响。
剔除能源产品后，3月出口额增长2.4%。
加拿大出口发展公司(EDC)的首席经济学家Peter Hall表示，3月汽车和林业产品出口增加令他感到鼓舞，但他也对机械和设备出口下降表达了担忧。
“(对于设备出口而言，)这是一个糟糕的月份，但并不是所有产品出口情况都很糟糕。我们看到出口正在回升，”他在接受采访时称。
3月进口增加2.2%至455.2亿加元，加拿大统计局跟踪的11个行业中有七个行业进口增加。消费品进口飙升7.9%，汽车和零部件进口增长3.7%。
3月对美国出口下降1.7%，进口下降0.9%，对美国的贸易顺差从2月的19.5亿加元增至21.8亿加元。3月对美出口占加拿大全球出口总额的74.0%。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 徐文焰)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-