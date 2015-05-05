美股业绩：新闻集团第三财季营收下滑且低于预期，因广告营收减少

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
新闻集团一直在多元化经营，向其他领域拓展，其中最引人注目的是向数字不动产服务的扩张。该业务部门当季营收大增67%至1.7亿美元。新闻集团由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)掌控。
新闻集团首席执行官Robert Thomson在一份声明中称，不动产将“为长期扩张提供支撑”。
新闻集团图书出版部门营收增长14%至4.02亿美元。
截止3月31日的第三季度，归属于股东的净利降至2,300万美元，或每股盈余4美分，上年同期归属于股东的净利为4,800万美元，或每股盈余8美分。
对与英国窃听丑闻相关项目进行调整后，当季每股盈余为5美分。(完)
(编译 杜明霞/汪红英；审校 王丽鑫/白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。