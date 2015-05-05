美股业绩：新闻集团第三财季营收下滑且低于预期，因广告营收减少

新闻集团一直在多元化经营，向其他领域拓展，其中最引人注目的是向数字不动产服务的扩张。该业务部门当季营收大增67%至1.7亿美元。新闻集团由梅铎(默多克,Rupert Murdoch)掌控。

新闻集团首席执行官Robert Thomson在一份声明中称，不动产将“为长期扩张提供支撑”。

新闻集团图书出版部门营收增长14%至4.02亿美元。

截止3月31日的第三季度，归属于股东的净利降至2,300万美元，或每股盈余4美分，上年同期归属于股东的净利为4,800万美元，或每股盈余8美分。

对与英国窃听丑闻相关项目进行调整后，当季每股盈余为5美分。(完)