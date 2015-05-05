澳新经济指标预测--5月6日-5月13日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月4日当周 5月6日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.7% 5月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 50 5月7日(四) 0130 澳洲就业人口(千人) 4月 增加50 增加37.7 全职就业人口(千人) -- 增加31.5 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.1% 5月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月11日当周 5月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.8% 5月10-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 4月 -- +6.7% (较上年同期) -- +9.5% 5月11日(一) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 4月 -- 正6.0 企业信心指数 -- 正3 5月12日(二) 0130 澳洲房屋融资 3月 -- +1.2% 投资性房屋融资 -- -3.4% 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- +0.1% 5月13日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.5% -- 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 54.5 2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第一季 -- +1.7% (较上年同期) +4.7%(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。