《中国报摘》--中国证券报5月6日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平周二下午主持召开中央全面深化改革领导小组第十二次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》、《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、《关于完善法律援助制度的意见》、《深化科技体制改革实施方案》、《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》。

* 其他:

--117届中国进出口商品交易会(广交会)周二闭幕。本届广交会累计出口成交1,720.96亿元人民币(折合280.56亿美元)，比2014年春交会同比下降9.64%。

--记者从发改委获悉，下一步发改委将抓紧组织实施《基础设施和公共事业特许经营管理办法》，发布PPP方面典型案例，加强案例指导，推动基础设施和公用事业特许经营国家立法进程。

--经济日报社与中国邮政储蓄银行联合发布“经济日报-中国邮政储蓄银行小微企业运行指数”。2015年4月，小微企业运行指数为47.2。2014年5月份以来，小微指数总体趋势向下运行，且大部分时间维持在50以下。

--普益财富近日发布的统计数据显示，2015年一季度，共有287家商业银行发行21,039款理财产品，发行规模约20万亿元，同比分别增长1.3%、下降31.4%。