《中国报摘》--中国证券报5月6日

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
* 头版头条:
--中国国家主席习近平周二下午主持召开中央全面深化改革领导小组第十二次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》、《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、《关于完善法律援助制度的意见》、《深化科技体制改革实施方案》、《中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案》。
* 其他:
--117届中国进出口商品交易会(广交会)周二闭幕。本届广交会累计出口成交1,720.96亿元人民币(折合280.56亿美元)，比2014年春交会同比下降9.64%。
--记者从发改委获悉，下一步发改委将抓紧组织实施《基础设施和公共事业特许经营管理办法》，发布PPP方面典型案例，加强案例指导，推动基础设施和公用事业特许经营国家立法进程。
--经济日报社与中国邮政储蓄银行联合发布“经济日报-中国邮政储蓄银行小微企业运行指数”。2015年4月，小微企业运行指数为47.2。2014年5月份以来，小微指数总体趋势向下运行，且大部分时间维持在50以下。
--普益财富近日发布的统计数据显示，2015年一季度，共有287家商业银行发行21,039款理财产品，发行规模约20万亿元，同比分别增长1.3%、下降31.4%。
--东北证券 公布配股方案，拟按每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售，募集资金总额为不超过50亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande