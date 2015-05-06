《新兴市场重要经济事件预告》--5月6日-5月13日

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月6日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会主席叶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由IMF主办的“金融和社会”对话(1315)。
墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行发布4月政策会议记录(1200)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至5月7日)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(0930)。
5月7日(四)
新加坡--IMF就2015年春季亚太经济展望召开记者会(0130)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1100)。该央行还将发布最新的季度宏观经济预估。
布达佩斯--匈牙利央行央行副总裁Adam Balog和理事Marton Nagy将在有关贷款前景的商业会议上发表主旨讲话。
5月8日(五)
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在Argon Asset Management成立10周年庆祝活动上发表主旨演讲。南非央行总裁甘亚格也将出席该活动(1600)。
5月11日(一)
卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定。
阿克拉--加纳央行举行货币政策会议(至5月13日)。
5月12日(二)
暂无重要经济事件预告。
5月13日(三)
萨拉热窝--萨拉热窝2015年商业论坛(至5月14日)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。
阿克拉--加纳央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande