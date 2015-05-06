《新兴市场重要经济事件预告》--5月6日-5月13日

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5月6日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会主席叶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由IMF主办的“金融和社会”对话(1315)。

墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议。

布达佩斯--匈牙利央行发布4月政策会议记录(1200)。

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至5月7日)。

华沙--波兰央行宣布利率决议(0930)。

5月7日(四)

新加坡--IMF就2015年春季亚太经济展望召开记者会(0130)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1100)。该央行还将发布最新的季度宏观经济预估。

布达佩斯--匈牙利央行央行副总裁Adam Balog和理事Marton Nagy将在有关贷款前景的商业会议上发表主旨讲话。

5月8日(五)

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在Argon Asset Management成立10周年庆祝活动上发表主旨演讲。南非央行总裁甘亚格也将出席该活动(1600)。

5月11日(一)

卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定。

阿克拉--加纳央行举行货币政策会议(至5月13日)。

5月12日(二)

暂无重要经济事件预告。

5月13日(三)

萨拉热窝--萨拉热窝2015年商业论坛(至5月14日)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。

阿克拉--加纳央行宣布利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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