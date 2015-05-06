《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月6日

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
*工商时报：
--行政院科技政委颜鸿森表示，行政院长毛治国大力支持研拟〞科技政策纲领〞，导引各部会的科技施政，与上千亿台币的科技预算分配做搭配，最快初稿8月出炉，以荷兰、南韩及以色列等作为参考指标。
--金管会主委曾铭宗表示，争取大陆RQFII额度与服贸协议脱勾的部分，仍在努力中，但因为大陆各部会间仍有些不同意见，短期内恐不太容易突破。
--金管会公布，已完成首波金融业务及商品检讨，银行、保险、证券在年底前共有19项新业务要上路，包括开放银行承作新客户的首次线上开户、奖励发展安养照护信托业务；保险的保单实物给付、扩大网路投保范围及加开海外投资项目；推动人民币汇率期货等。
*经济日报：
--民进党总统参选人蔡英文拜访全国工业总会，提出当选后三大保证，包括组织坚强的执政团队、透明的政商关系，以及更积极向企业请益。同时，她强调民进党给人的印象，是跟企业较有距离，但〞民进党绝对不反商，我们只是反对特权〞。
--金管会最快5月中旬，将开启金融市场公开收购的大门，意即在〞公公并〞受阻情况下，〞民民并〞将成为金融整并的主轴。不过，外界担心，允许公开收购恐发生金融机构间〞敌意并购〞，对此，金管会主委曾铭宗强调，不会有这种情形发生。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande