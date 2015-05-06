《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月6日

*工商时报：

--行政院科技政委颜鸿森表示，行政院长毛治国大力支持研拟〞科技政策纲领〞，导引各部会的科技施政，与上千亿台币的科技预算分配做搭配，最快初稿8月出炉，以荷兰、南韩及以色列等作为参考指标。

--金管会主委曾铭宗表示，争取大陆RQFII额度与服贸协议脱勾的部分，仍在努力中，但因为大陆各部会间仍有些不同意见，短期内恐不太容易突破。

--金管会公布，已完成首波金融业务及商品检讨，银行、保险、证券在年底前共有19项新业务要上路，包括开放银行承作新客户的首次线上开户、奖励发展安养照护信托业务；保险的保单实物给付、扩大网路投保范围及加开海外投资项目；推动人民币汇率期货等。

*经济日报：

--民进党总统参选人蔡英文拜访全国工业总会，提出当选后三大保证，包括组织坚强的执政团队、透明的政商关系，以及更积极向企业请益。同时，她强调民进党给人的印象，是跟企业较有距离，但〞民进党绝对不反商，我们只是反对特权〞。

--金管会最快5月中旬，将开启金融市场公开收购的大门，意即在〞公公并〞受阻情况下，〞民民并〞将成为金融整并的主轴。不过，外界担心，允许公开收购恐发生金融机构间〞敌意并购〞，对此，金管会主委曾铭宗强调，不会有这种情形发生。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。