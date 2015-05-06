《全球重要经济事件一览表》--5月6日-5月13日

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5月6日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)主持新经济思维研究所(Institute for New Economic Thinking)的金融与社会会议，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加其中的“金融与社会”对话(1315)。

华盛顿--美国财政部副部长拉斯金在财政部主办的小型企业周发表演说(1300)

墨西哥玛雅海岸--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)。

布鲁塞尔--2015年欧洲工商峰会(至5月7日)。

华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在IMF主办的活动上，参加主题为“信用市场：繁荣、萧条和扭曲”的小组讨论(1715)。

华盛顿--美国财政部副部长拉斯金在IMF主持的新经济思维研究所金融与社会会议间隙接受金融时报访问(2000)。

伦敦--英国央行前副总裁吉弗和普兰德雷以及前货币政策委员会(MPC)委员朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言(0730)。

美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在一次午餐会上就经济前景和货币政策发表演讲(1730)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。

5月7日(四)

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯对当前经济情况和货币政策发表演说。

圣加仑--瑞士央行总裁乔丹参加经营管理年会。(至5月8日)

布鲁塞尔--法国财长萨潘(Michel Sapin)在欧洲议会发表讲话(0700)。

西班牙巴塞罗那--欧洲央行执委会成员莫尔许在巴塞罗那经济学研究生学院发表演说(1645)。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定(0800)。

东京--日本央行公布4月会议记录(2350)。

5月8日(五)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(5月11日周一继续开会)。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在国际货币金融机构官方论坛(OMIFIF)组织的活动中发表演说，题为“增强欧元区金融稳定性”(1130)。

悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。

挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。

5月11日(一)

伦敦--英国央行公布利率决议(1100)。

5月12日(二)

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)就经济前景发表讲话(1645)。

悉尼--澳洲公布2015/16年联邦预算。

布鲁塞尔--欧盟财长在布鲁塞尔会晤(0700)。

挪威桑讷菲尤尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话(0630)。

惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告(2100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录(0730)。

5月13日(三)

伦敦--英国央行公布季度通胀报告(0930)。

奥斯陆--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会(0630)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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