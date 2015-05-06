《全球主要国家债券发行预告》--5月6日-5月13日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/6 德国 50亿欧元 标售两年期联邦公债 5/7 法国 标售长期政府公债(OAT) 5/7 西班牙 标售公债 5/8 日本 标售三个月期贴现国库券 5/8 日本 标售10年期通胀保值债券 5/11 德国 20亿欧元 标售国库券 5/11 1350 法国 标售国库券(BTF) 5/12 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/12 日本 标售六个月期贴现国库券 5/12 美国 标售三年期债券 5/12 意大利 标售公债 5/13 美国 标售10年期公债 5/13 意大利 中长期公债标售 5/13 德国 30亿欧元 标售10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)