中国证券：近30家券商先后调低两融折算率，涉及证券超千只--报载

路透上海5月6日 - 今年以来，中国股市表现火爆，沪综指 仅在4月即获得18.5%的累计涨幅。但证券时报周三报导，近日至少有28家券商调低可充抵保证金证券折算率，涉及股票及债券超过1,350只。

报导称，继中信证券 后，昨日又有15家券商公告调低两融折算比例，具体包括光大证券 、西南证券 、招商证券 等。

接受采访的市场分析人士表示，在两市融资规模超过1.8万亿元人民币并且还可能继续增长的情况下，券商调降哪些标的很重要，调升的也同样值得关注。 “调整折算率原因多为两点，一是控制风险；二是券商受自有资金的限制，合理分配资金。”一家大型券商人士透露。

值得注意的是下调两融标的范围最广的是招商证券。据其公告，本次调整新增53只调出可充抵保证金证券范围，下调1,352只证券折算率。

报导引述该公司知情人士透露，“停牌超过20天的个股，折算率均调整为零。”除此以外，短期涨幅过猛的也大幅下调折算率，“但到期还款就行了，不用平仓”。