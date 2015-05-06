金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览

路透5月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微跌0.03%或2.21点，报1,047.93点。
中国股市：沪综指挫跌4.1%创三个半月最大单日跌幅，受新股发行压力加大冲击
中国汇市：人民币逆中间价收升，大行继续结汇对冲客盘实需购汇
香港股市：恒指收在两周低点，受大陆股市的卖压拖累
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巴西股市：收高，得益于市场押注美国联邦储备理事会(美联储)可能要等更长时间才会加息，同时国有石油公司Petrobras 和铁矿石企业淡水河谷(Vale) 推动指标股指升至将近七个月来最高。指标Bovespa指数 收盘上涨1.22%，报5,8051.61点。
巴西汇市：巴西金融市场普遍受到支撑，因有迹象显示，总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的财政紧缩举措正在得到国会的支持。这提振雷亚尔兑美元 收高，报3.0525雷亚尔。
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南非股市：收盘小幅下跌，不过电子企业Reunert在发布乐观获利预估后，以5.97%的涨幅名列涨幅榜前列。指标Top-40指数 跌0.27%至48,312点，大盘All-share股指 收低0.12%报54,575点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因美国贸易数据打压美元表现
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印度股市：收盘小跌，盘中走势震荡，内需型企业股票引领跌势，且市场担心第一季尚未公布财报的企业业绩恐怕不如市场预期，同时亚股下挫也拖累本地投资者信心。指标BSE指数 收低0.18%，报27,440.14点；NSE指数 微跌0.09%，报8,324.80点。
印度汇市：印度卢比兑美元 收报63.44/45，较上周四收盘63.4200/4300微贬，因美元总体走强，且本地股市疲弱，抵消了四天长周末假期后资金流入带来的推动。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨4.24%，报1,072.930点；MSCI明晟俄罗斯指数 劲扬4.01%，报581.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.31%至50.496卢布；卢布兑欧元 扬升2.46%至56.506卢布。(完)
(整理 郑茵 审校 张荻)