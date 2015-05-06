《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月6日

路透香港5月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7508港元 ) 美国股市周二大跌，道琼工业指数 收跌142.20点，或0.79%，至17,928.20点，因3月美国贸易 逆差意外扩大，令人担心美国第一季经济萎缩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.680 -1.33 34260 13.074 0.26 中国铝业 16.400 -4.48 29264 5.085 -1.08 中国移动 71.210 -2.04 225706 110.387 -1.18 中国人寿 71.400 -3.33 68161 36.894 -0.56 中石油 127.940 -2.04 38998 9.916 -0.14 中石化 94.140 -1.65 34911 7.297 0.78 汇丰控股 47.570 -3.12 3675799 73.741 -1.48 中电信 73.230 -4.56 18720 5.676 -0.94 中国联通 18.840 -3.14 113077 14.603 -1.07 兖州煤业 9.600 -4.95 30751 7.441 -0.79 华能国际 57.300 -6.27 14487 11.103 -0.15 南方航空 45.740 -5.57 30804 7.090 -0.42 东方航空 36.530 -5.56 11059 5.663 -1.00 中芯国际 5.290 -3.47 14583 0.820 -1.20 (完) (整理 梁慧仪)