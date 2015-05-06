《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月6日

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
路透香港5月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7508港元 ) 美国股市周二大跌，道琼工业指数 收跌142.20点，或0.79%，至17,928.20点，因3月美国贸易 逆差意外扩大，令人担心美国第一季经济萎缩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.680 -1.33 34260 13.074 0.26 中国铝业 16.400 -4.48 29264 5.085 -1.08 中国移动 71.210 -2.04 225706 110.387 -1.18 中国人寿 71.400 -3.33 68161 36.894 -0.56 中石油 127.940 -2.04 38998 9.916 -0.14 中石化 94.140 -1.65 34911 7.297 0.78 汇丰控股 47.570 -3.12 3675799 73.741 -1.48 中电信 73.230 -4.56 18720 5.676 -0.94 中国联通 18.840 -3.14 113077 14.603 -1.07 兖州煤业 9.600 -4.95 30751 7.441 -0.79 华能国际 57.300 -6.27 14487 11.103 -0.15 南方航空 45.740 -5.57 30804 7.090 -0.42 东方航空 36.530 -5.56 11059 5.663 -1.00 中芯国际 5.290 -3.47 14583 0.820 -1.20 (完) (整理 梁慧仪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande