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亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月6日

路透香港5月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.7508港元 )
    
   美国股市周二大跌，道琼工业指数 收跌142.20点，或0.79%，至17,928.20点，因3月美国贸易
逆差意外扩大，令人担心美国第一季经济萎缩。 
        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       168.680   -1.33      34260            13.074       0.26
 中国铝业                      16.400   -4.48      29264             5.085      -1.08
 中国移动                      71.210   -2.04     225706           110.387      -1.18
 中国人寿                      71.400   -3.33      68161            36.894      -0.56
 中石油                       127.940   -2.04      38998             9.916      -0.14
 中石化                        94.140   -1.65      34911             7.297       0.78
 汇丰控股                      47.570   -3.12    3675799            73.741      -1.48
 中电信                        73.230   -4.56      18720             5.676      -0.94
 中国联通                      18.840   -3.14     113077            14.603      -1.07
 兖州煤业                       9.600   -4.95      30751             7.441      -0.79
 华能国际                      57.300   -6.27      14487            11.103      -0.15
 南方航空                      45.740   -5.57      30804             7.090      -0.42
 东方航空                      36.530   -5.56      11059             5.663      -1.00
 中芯国际                       5.290   -3.47      14583             0.820      -1.20 (完)
 
 (整理　梁慧仪)

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