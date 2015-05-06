中国个股：东北证券拟10配2募集至多50亿元人民币，用于增加资本金等

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
路透上海5月6日 - 中国中型券商--东北证券 周三公告称，拟向全体股东每10股配售不超过2股，募集至多50亿元人民币，用于增加公司资本金、补充营运资金、扩充公司业务等。
公告指出，配股价格以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格。配股价将不低于净资产，并参照二级市场价格、市盈率情况及公司发展需要。
若以东北证券2014年底股本为基数测算，本次配售股份将不超过3亿9,143.32万股。
东北证券大股东亚泰集团 同日亦公告称，公司决定以现金全额认购东北证券本次配股可配股份。目前亚泰集团持有东北证券6亿97.4万股，占后者总股本30.71%股份。
东北证券周二停牌一天，因筹划配股事宜，周一收报24.2元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande