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亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 08:26 BJT

中国个股：东北证券拟10配2募集至多50亿元人民币，用于增加资本金等

路透上海5月6日 - 中国中型券商--东北证券 周三公告称，拟向全体股东每10股配售不超过2股，募集至多50亿元人民币，用于增加公司资本金、补充营运资金、扩充公司业务等。

公告指出，配股价格以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格。配股价将不低于净资产，并参照二级市场价格、市盈率情况及公司发展需要。

若以东北证券2014年底股本为基数测算，本次配售股份将不超过3亿9,143.32万股。

东北证券大股东亚泰集团 同日亦公告称，公司决定以现金全额认购东北证券本次配股可配股份。目前亚泰集团持有东北证券6亿97.4万股，占后者总股本30.71%股份。

东北证券周二停牌一天，因筹划配股事宜，周一收报24.2元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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