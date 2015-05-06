《全球汇市》美国贸易数据令美元承压，焦点转向非农就业数据

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
新西兰方面，薪资数据疲软加大了降息压力，使新西兰元短线承压。
新西兰元兑美元 跌至近一个月低点0.7479美元，之后持稳于0.7494。
亚洲市场关注的重点是0145GMT时将公布的汇丰中国服务业PMI数据。市场已然在担心中国制造业活动放缓，如果数据显示果真存在疲势的话，无疑将会强化对中国将出台更多刺激措施的预期。
日本金融市场周三因黄金周假期继续休市。周四将恢复交易。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1184 1.1184 +0.00 -7.55 1.2097
美元/日圆 119.89 119.82 +0.06 +0.18 119.68
欧元/日圆 134.08 134.05 +0.02 -7.39 144.78
美元/瑞郎 0.9269 0.9260 +0.10 -6.76 0.9941
英镑/美元 1.5172 1.5180 -0.05 -2.57 1.5573
美元/加元 1.2070 1.2064 +0.05 +3.89 1.1618
澳元/美元 0.7938 0.7940 -0.03 -2.82 0.8168
新西兰元/美元 0.7501 0.7553 -0.69 -3.80 0.7797
澳元/日圆 95.170 95.170 +0.00 -2.64 97.750
新西兰元/日圆 89.930 90.530 -0.66 -3.62 93.310
英镑/日圆 181.90 181.95 -0.03 -2.40 186.38
澳元/新西兰元 1.0574 1.0498 +0.72 +1.00 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/李爽/白云; 审校 王丽鑫/龚芳/李婷仪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande