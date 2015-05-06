《全球汇市》美国贸易数据令美元承压，焦点转向非农就业数据

新西兰方面，薪资数据疲软加大了降息压力，使新西兰元短线承压。

新西兰元兑美元 跌至近一个月低点0.7479美元，之后持稳于0.7494。

亚洲市场关注的重点是0145GMT时将公布的汇丰中国服务业PMI数据。市场已然在担心中国制造业活动放缓，如果数据显示果真存在疲势的话，无疑将会强化对中国将出台更多刺激措施的预期。