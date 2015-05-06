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亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 08:30 BJT

《全球汇市》美国贸易数据令美元承压，焦点转向非农就业数据

新西兰方面，薪资数据疲软加大了降息压力，使新西兰元短线承压。

新西兰元兑美元 跌至近一个月低点0.7479美元，之后持稳于0.7494。

亚洲市场关注的重点是0145GMT时将公布的汇丰中国服务业PMI数据。市场已然在担心中国制造业活动放缓，如果数据显示果真存在疲势的话，无疑将会强化对中国将出台更多刺激措施的预期。

日本金融市场周三因黄金周假期继续休市。周四将恢复交易。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1184 1.1184 +0.00 -7.55 1.2097

美元/日圆 119.89 119.82 +0.06 +0.18 119.68

欧元/日圆 134.08 134.05 +0.02 -7.39 144.78

美元/瑞郎 0.9269 0.9260 +0.10 -6.76 0.9941

英镑/美元 1.5172 1.5180 -0.05 -2.57 1.5573

美元/加元 1.2070 1.2064 +0.05 +3.89 1.1618

澳元/美元 0.7938 0.7940 -0.03 -2.82 0.8168

新西兰元/美元 0.7501 0.7553 -0.69 -3.80 0.7797

澳元/日圆 95.170 95.170 +0.00 -2.64 97.750

新西兰元/日圆 89.930 90.530 -0.66 -3.62 93.310

英镑/日圆 181.90 181.95 -0.03 -2.40 186.38

澳元/新西兰元 1.0574 1.0498 +0.72 +1.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/李爽/白云; 审校 王丽鑫/龚芳/李婷仪)

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