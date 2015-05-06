中国经济：只要把已有调控措施落到实处压根用不到强刺激--人民日报

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
路透北京5月6日 - 人民日报周三发表评论文章称，中国经济发展进入新常态，只要把已有的调控措施层层落到实处，就完全可以换来更理想的速度、更优质的效益，压根用不到强刺激。
文章称，落实宏观调控不能打折扣，推进改革不讲条件。现实中有个别地方对调控的落实不坚决、不到位，赤字安排已达1.62万亿元人民币规模，还有不少省份的财政资金趴在账上“打呼噜”；货币供应量目标增速12%，根据经济发展需要也可以略高些，可仍有金融机构因惜贷而发生“肠梗阻”。
“有领导干部与企业家座谈时惊讶发现，去年11月出台的一份基础设施投融资文件，大家基本上都不知道。原来是地方传达不到位，特别是配套政策没有出来，导致诸如此类的好政策停留在纸面上”。文章称。
文章指出，十八大以来的两年多，适应、引领经济新常态的宏观调控，展现出不少新的特征，强调区间调控，为增长速度与物价水平设定合理范围；突出定向调控，无论小微企业的税收优惠、信贷扶持，还是瞄准“三农”的降准、降息，精确制导取代大水漫灌；创新思路和方式，预调微调侧重平衡，适度干预但不盲目，必要时则坚定出手。
文章称，今年《政府工作报告》的各项任务，已经一一分解，各部门、各地区皆应守土有责、守土尽责。重点要把握好度。不搞强刺激，但也不能享清福。立足当前，兼顾长远，发挥好投资对稳增长的关键作用，积极发现和培育新的增长点，努力打造新的“发动机”，早日形成新的“混合动力”。
中国一季度GDP增幅为7%，增速创六年来低点，前次低点为2009年一季度的6.6%。国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，第二季中国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右.
中国中共中央政治局此前召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。 （完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande