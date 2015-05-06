中国经济：只要把已有调控措施落到实处压根用不到强刺激--人民日报

路透北京5月6日 - 人民日报周三发表评论文章称，中国经济发展进入新常态，只要把已有的调控措施层层落到实处，就完全可以换来更理想的速度、更优质的效益，压根用不到强刺激。

文章称，落实宏观调控不能打折扣，推进改革不讲条件。现实中有个别地方对调控的落实不坚决、不到位，赤字安排已达1.62万亿元人民币规模，还有不少省份的财政资金趴在账上“打呼噜”；货币供应量目标增速12%，根据经济发展需要也可以略高些，可仍有金融机构因惜贷而发生“肠梗阻”。

“有领导干部与企业家座谈时惊讶发现，去年11月出台的一份基础设施投融资文件，大家基本上都不知道。原来是地方传达不到位，特别是配套政策没有出来，导致诸如此类的好政策停留在纸面上”。文章称。

文章指出，十八大以来的两年多，适应、引领经济新常态的宏观调控，展现出不少新的特征，强调区间调控，为增长速度与物价水平设定合理范围；突出定向调控，无论小微企业的税收优惠、信贷扶持，还是瞄准“三农”的降准、降息，精确制导取代大水漫灌；创新思路和方式，预调微调侧重平衡，适度干预但不盲目，必要时则坚定出手。

文章称，今年《政府工作报告》的各项任务，已经一一分解，各部门、各地区皆应守土有责、守土尽责。重点要把握好度。不搞强刺激，但也不能享清福。立足当前，兼顾长远，发挥好投资对稳增长的关键作用，积极发现和培育新的增长点，努力打造新的“发动机”，早日形成新的“混合动力”。

中国一季度GDP增幅为7%，增速创六年来低点，前次低点为2009年一季度的6.6%。国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，第二季中国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右.