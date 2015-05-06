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债券 | 2015年 5月 6日 星期三 08:34 BJT

标题新闻：汤森路透/PayNet小企业借贷指数3月从2月份的127.1升至129.6，较上年同期上升12%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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