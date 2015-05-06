《香港报摘》--经济日报5月6日

* 要闻版头条：

--港股昨跟随A股急回吐，H股更跌逾2.6%。高盛认为，港股近期升幅过急，调整属正常；由于外资持中资股的仓位偏低，短线追货压力甚大，大市回调将成吸纳良机，随时有千亿元外资涌港趁低吸纳。

* 其他：

--广深高铁（香港段）工程造价如无底深潭，去年7月港铁 将估算由650亿港元提高至715.2亿港元。最新消息指工程费料再创新高，接近900亿港元，能否于2017年11月通车亦存在隐忧。

--麦格理中国及香港房地产研究部主管吴嘉俊指，香港楼市政策风险持续，若今年余下时间楼价持续上行，或引来政府再度出招打压楼价，针对首置客施行按揭措施，故维持对香港房地产股审慎，但看好内房股。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘