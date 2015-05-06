《交易视点》美债偏空，但台债持券者卖出意愿不高--群益金鼎证券

路透台北5月6日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，短线美债偏空但台债持券者卖出意愿不高，整体市场维持缓步走升的态势，预估五年券104/6期 区间1.02-1.06%，十年券104/5期 区间1.57-1.63%。