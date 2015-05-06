欧洲个股：法巴银行涉嫌不当营销瑞郎贷款，接受法国当局调查

路透巴黎5月5日 - 一位发言人和一位法律消息人士称，法国巴黎银行一部门最近在接受法国当局的调查，因涉嫌对瑞郎贷款进行误导性的营销。

有客户对这系列名为“HelvetImmo”的贷款进行了投诉，这些贷款以瑞郎发放，偿还时却要求是欧元。当局收到投诉后即展开调查。

借款人发现，继瑞郎兑欧元今年早前大涨后，他们的债务也随之猛增。

法巴银行个人金融、按揭贷款和消费者金融部门的发言人对路透表示，该行在尽其所能配合当局的调查。

发言人说，该部门找到了一个与约一半HelvetImmo贷款客户的解决方案。但她没有详细说明方案内容。(完) (编译 白云; 审校 许娜)