版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 08:41 BJT

《汇市简讯》欧元/新西兰元攻破百日均线，上看1.5070

0014GMT

* 欧元/新西兰元昨日走势呈十字星型态，在亚洲上扬130个跳动点，新西兰就业报告支持鸽派立场

* 在亚洲反弹突破1.4787的100日移动均线，该点在过去三天均构成阻力

* 动能指标偏中性，五日、10日及20日均线向上，波林格区间扩大

* 线型趋势偏多，上看2015年跌势的61.8%回档位1.5072

* 亚洲波动区间1.4760/1.4942为初步支撑/阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/kaw64w (完)

(编译 龚芳; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐