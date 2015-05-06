香港个股：徽商银行拟申请A股IPO，筹资以提高资本充足率

路透香港5月6日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行股份有限公司 周三宣布，拟申请首次公开发行A股，发行数量不超过12.28亿股，占公司已发行总股本的11.11%；倘成功发行，所筹资金将全部用于充实该行核心一级资本，提高资本充足率。

该行的声明称，董事会并已通过有关方案，但仍须经股东大会授权及中国证监会与其他监管机构的批准。股东大会的授权由审议通过之日起12个月内有效。

此外，徽商银行董事会昨天通过决议，董事会将可发行、配发或处置不超过该行已发行内资股总数的20%。

徽商银行H股于2013年11月在港挂牌，招股价3.53港元，筹资92.2亿港元。该股周二收报4.02港元。（完）

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