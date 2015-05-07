专栏节选 :发展「客制化」的股票投资--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月7日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 美国股市，甚至经济疲弱的欧股都相继创下新高，台股也二度碰触万点关卡。这些股市的大涨，都发生在散户参与率和交易量双低的期间；换句话说，只有少数人享受到财富骤增的喜悦。

这些年一直在场边观望的散户，眼看着股市强涨，终究会忍不住匆忙跳进去；而他们进场的时机，往往都在高档，下场可想而知；他们将再度参与另一场崩盘，承受着财富快速蒸发的煎熬，然后再一次发下重誓，今后绝对不会再踏进股市半步。

这样的循环其实并不罕见，从一九九七年的亚洲金融风暴、二○○○年那斯达克崩盘，以及○七年开始的全球金融海啸，散户们每一次都嚷嚷着要远离股市，但往往在下一次的崩盘中，又见到他们的身影。

在这个手机功能比电脑更强大的时代，我们却仍在一九二○年代以来，几乎没什么进化的股票市场沉浮，并由这个并不完美的市场，主宰着我们的实体经济。

「股票」这项投资工具，是否到了该大幅翻修、创新的时候了？

近年不少创新的投资工具冒出头来，像指数股票型基金ＥＴＦ，投资人透过ＥＴＦ，可以轻易建立多元化的股票投资组合；而ＥＴＦ可能只是创新的开始，我们更需要的，应该是把股票整合成更有效、更合适的储蓄型工具，而非单纯零和的博弈工具。

股市或许可以向债市取经。债市已经从生涩难懂，过去仅供法人、大户投资，而且极为无聊的工具，蜕变为高度成熟且多元化的市场，能够创造各种不同到期年限、选择性和风险的各式投资工具。

当然，我们也从雷曼兄弟危机和次贷风暴中学到教训，有些可能创新过了头，对市场的伤害远大过好处。但是把这些严重的违法行为牵拖到整个产业，就和一百年前，每当发生汽车事故，就有人提出禁止汽车业发展的争论如出一辙。

股票市场可以结合固定收益商品、选择权和其他相关工具，创造一个符合个别投资人所需的现金流量模式。若要为子女教育而打算，可买进一个从支付学费那一年起，开始配发充分现金的金融工具；若是为了退休、房事或其他需要大笔开销而烦恼的计画，也可以依个人风险和未来的资金需求，量身订做商品。

台湾股市已经有杠杆操作与反向型ＥＴＦ，不过，台湾的金融法规必须更进一步松绑，金融机构才有办法培养创新能力，这样才跟得上全球市场的脚步，进而超越国际同业，成为金融业的领导者。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。