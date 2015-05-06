《中国报摘》--其他报纸重要消息5月6日

**上海证券报**

--上证综指在4,500点一带压力加大，但阳光私募产品发行热度不减，高净值客户借私募跑步入场。相关统计数据显示，4月份有889只阳光私募产品扎堆成立，募资规模约有500亿元。部分私募认为，市场波动加大是牛市上涨过程中的正常现象，调整带来良好的建仓机会。

**证券时报**

--继中信证券 大规模下调可充抵保证金证券折算率后，近日又有27家券商加入到降杠杆的队伍中,至少有28家券商近日调低可充抵保证金证券折算率。

--近日上交所发布上证50ETF期权做市商在2015年3月26日至4月20日期间的评价情况。与此前一次评价众多家券商获评AA评价不同的是，从此次评价的情况看，获评AA评价的仅剩国泰君安 一家。华泰证券 、齐鲁证券、招商证券 等3家证券公司的评价结果为A；广发证券 、海通证券 、中信证券等3家证券公司的评价结果则为C。

**人民日报**

--中国信托业协会发布2015年第一季度数据显示：信托业已从高速增长阶段向转型换挡过渡，一季度末，信托全行业管理的信托资产规模为14.41万亿元，同比增长22.85%，季度环比增长3.08%，资产规模的增速明显回落。与此同时，行业风险水平可控，一季度末信托公司全行业风险资产规模为974.47亿元，不良率仅为0.68%。(完)