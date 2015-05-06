《中国报摘》--其他报纸重要消息5月6日

台湾经济指标预测--1月23日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
**上海证券报**
--上证综指在4,500点一带压力加大，但阳光私募产品发行热度不减，高净值客户借私募跑步入场。相关统计数据显示，4月份有889只阳光私募产品扎堆成立，募资规模约有500亿元。部分私募认为，市场波动加大是牛市上涨过程中的正常现象，调整带来良好的建仓机会。
**证券时报**
--继中信证券 大规模下调可充抵保证金证券折算率后，近日又有27家券商加入到降杠杆的队伍中,至少有28家券商近日调低可充抵保证金证券折算率。
--近日上交所发布上证50ETF期权做市商在2015年3月26日至4月20日期间的评价情况。与此前一次评价众多家券商获评AA评价不同的是，从此次评价的情况看，获评AA评价的仅剩国泰君安 一家。华泰证券 、齐鲁证券、招商证券 等3家证券公司的评价结果为A；广发证券 、海通证券 、中信证券等3家证券公司的评价结果则为C。
**人民日报**
--中国信托业协会发布2015年第一季度数据显示：信托业已从高速增长阶段向转型换挡过渡，一季度末，信托全行业管理的信托资产规模为14.41万亿元，同比增长22.85%，季度环比增长3.08%，资产规模的增速明显回落。与此同时，行业风险水平可控，一季度末信托公司全行业风险资产规模为974.47亿元，不良率仅为0.68%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- *外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santande