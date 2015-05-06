《路透晚报》--5月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月服务业PMI升至四个月高位52.9，二季度开局良好--汇丰

汇丰最新调查显示，中国服务业在4月持续扩张，新订单稳步增长，企业经营活动亦小幅改善，二季度开局良好。不过综合制造业和服务业情况看，整体企业活动扩张步伐仍放缓，经济下行压力未有明显缓解。

--中国政策：国资委取消央企境外衍生业务核准，112家获自主权--消息

中国央企曾在境外衍生品中处于巨亏漩涡，导致对此投资“心有余悸”并被国务院国资委勒令采取事前备案核准制，多位了解情况的消息人士周三透露，国资委近日下发通知，取消了中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。

--中国经济：只要把已有调控措施落到实处压根用不到强刺激--人民日报

人民日报周三发表评论文章称，中国经济发展进入新常态，只要把已有的调控措施层层落到实处，就完全可以换来更理想的速度、更优质的效益，压根用不到强刺激。

--香港数据：4月PMI跌至48.6，为去年10月以来最大跌幅--汇丰

汇丰香港4月PMI降至48.6，低于3月份的49.6，显示香港私营企业的经营状况连续第二个月转差。最新跌幅虽然温和，但已是去年10月以来最大。

--中国政策：推进京津冀一体化今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目

中国交通运输部部长杨传堂表示，京津冀交通一体化的工作重心从总体谋划转向全面推进实施，先行一步、率先突破。今年加快推进一批客运专线、城际铁路项目前期研究及建设工作，组织启动一批港口集疏运项目，加快推进北京新机场及配套工程建设。

【金融】

--中国金融：一季度互联网宝宝产品规模降近10%，余额宝规模不降反升

人民日报周三发表文章称，一季度互联网宝宝产品规模下降近10%，唯有余额宝规模不降反升。在货币政策延续定向宽松、股市行情继续火爆的背景下，宝宝军团的规模或将继续缩水。

【固定收益】

--中国债市：ST湘鄂债日前支付今年利息及违约金，并按35%比例偿还本金

4月首破中国公募债券市场本金刚性兑付纪录的“ST湘鄂债”事宜出现进展。*ST云网日前向该期债投资者全额支付今年应付利息及违约金，同时向登记回售部分债券持有人，按35%的比例部分偿付本金及违约金。

--中国货币市场：IPO进半程主要回购利率续降，长期资金价格跌势亦渐明显

本轮新股发行进入半程，中国银行间资金市场充裕局面依旧，周三早盘主要回购利率续降，其中交投最活跃的隔夜品种加权利率继续刷新逾四年半低点。

--中国债市动态：现券收益率先升后回稳，新债招标显暖意支撑二级市场

中国银行间债市周三早盘现券收益率先升后回稳；盘初市场延续昨日弱势，因今日仍有国债及进出口行新债招标，而近日一级市场表现令人信心不足，不过随后的招标结果整体显暖意，并带动券价止跌走稳。

--《中国新债预测》国开行三年和10年增发债收益率均值3.65%和3.84%

中国国家开发银行 周四将招标增发三年和10年两期债。路透调查显示，国开行本周第二次招标发债增加供给压力，不过今日多期债发行稳中向好，略安抚市场心态，预计明日新债定位将接近二级，两个期限预测均值分别落在3.65%和3.84%。

--新债招标：中国10年续发国债收益率接近预期，获2.6亿元追加认购

中国财政部周三公告称，上午续招标发行的10年期固息国债，获2.6亿元人民币的追加认购，最终发行量为302.6亿元；此前据业内人士透露，该期债中标收益率3.4071%，接近此前3.41%的市场预测均值。

--新债招标：中国进出口行10年增发债收益率4.1644%--业内人士

业内人士周三透露，中国进出口银行上午招标的10年期固息增发债，中标收益率为4.1644%，投标倍数为3.31倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘受中资大行结汇推升，短期料维持窄幅盘整

人民币兑美元即期周三早盘小涨，中间价小升结束两连跌与隔夜美元调整走势相符。交易员表示，早盘市场交投较为清淡，中资大行结汇小幅推高汇价，但力度显然不足以改变当前窄幅盘整走势。

--离岸人民币：德意志银行新加坡分行五年期宝岛债以4.3%定价--消息

两位消息人士周三指出，德意志银行新加坡分行五年期宝岛债已以4.3%定价，追加额度后共将发行约15亿人民币。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股高位剧震折射市场与政策博弈，官媒口风飘忽不定煞费思量

本周中国A股走势一改此前持续上涨的强势，出现宽幅震荡并连续下挫。新股发行提速及获利回吐可能只是表面诱因，政策与市场的博弈才是背后的关键因素。

--中国能源：2020年将重点建成海西等11个大型煤炭储配基地--能源局

中国国家能源局日前发布煤炭清洁高效利用计划称，到2020年将重点建成海西等11个大型煤炭储配基地和30个年流通规模2,000万吨级煤炭物流园区；逐步提高电煤在煤炭消费中的比重，推进煤电节能减排升级改造。

--2015春季广交会成交额明显缩水，与会采购商减少

中国2015春季广交会出口成交额和采购商人数双双下滑，突显了出口商面临的严峻形势。

--中国钢铁：4月份铁矿石价格由降转升，后期料以波动运行为主--中钢协

中国钢铁工业协会周三称，受需求下降影响，4月钢材市场持续疲软，而钢铁生产仍维持较高水平。受国外高成本矿山停产减产以及国内铁矿石期货逼空等因素影响，进口铁矿石价格在中下旬出现明显反弹。后期铁矿石供大于求矛盾依然突出，铁矿石价格将以波动运行为主。

--中国国企：每台“华龙一号”出口将创造千亿收入，已批量化--中核集团

中国核工业集团总经理钱智民周三表示，出口拥有中国自主三代核电技术的“华龙一号”核电机组，每台在其全寿命周期将创造约1,000亿元人民币的收入，而且该机组生产建设已经实现批量化。中国核电设备的出口对带动中国装备制造业“走出去”非常有意义。

--中国证券：近30家券商先后调低两融折算率，涉及证券超千只--报载

今年以来，中国股市表现火爆，沪综指 .SSEC 仅在4月即获得18.5%的累计涨幅。但证券时报周三报导，近日至少有28家券商调低可充抵保证金证券折算率，涉及股票及债券超过1,350只。

--香港个股：徽商银行拟申请A股IPO，筹资以提高资本充足率

以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行股份有限公司周三宣布，拟申请首次公开发行A股，发行数量不超过12.28亿股，占公司已发行总股本的11.11%；倘成功发行，所筹资金将全部用于充实该行核心一级资本，提高资本充足率。

--中国个股：东北证券拟10配2募集至多50亿元人民币，用于增加资本金等