芝加哥期市：小麦三日来首次上涨，因调查显示预计收成低于预期

7月大豆期货 涨0.1%至每蒲式耳9.85-3/4美元，周二涨0.87%。
堪萨斯州的年度农作物巡察活动首日预测，该州北部地区的硬红冬麦(HRW)平均每亩单产料为34.3蒲式耳，低于去年的34.7蒲式耳。
由于美国关键种植区域降雨，改善作物产出前景，且美国库存状况依然没有竞争力，小麦价格本周稍早一直承压。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 469.25 2.75 +0.59% -0.74% 498.06 34
CBOT玉米 363.25 0.50 +0.14% +0.55% 378.21 40
CBOT大豆 985.75 1.00 +0.10% +0.97% 973.80 66
CBOT稻米 $10.00 $0.03 +0.25% -1.04% $10.54 32
美国原油 $60.83 $0.43 +0.71% +3.22% $54.41 76
汇率
欧元/美元 $1.118 $0.000 -0.04% +0.31%
美元/澳元 0.794 -0.001 -0.06% +1.28%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李爽/白云; 审校 杜明霞/龚芳)