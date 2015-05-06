《香港报摘》--其他报纸重要消息5月6日

* 明报：

--长和系重组只剩下不足一个月时间，和黄 股票于5月26日后成为历史。为保留和黄影子，分拆出来的长地，交易编号已敲定为＂1113＂，现只待监管机构作最后批核及公布。据早前公布，长地每股资产净值(NAV)为98.64港元，有分析员认为长地最终股价较NAV折让30%属合理水平，但基金经理对长地兴趣暂时不大。

* 苹果日报：

--新地 大股东郭氏家族长子郭炳湘离开新地后另起炉灶，重操故业大搞地产其，首个私人发展项目，与长和 合作的同区亚皆老街＂芊荟＂吹风开卖，主攻豪宅客。

* 东方日报：

--邓普顿资产管理新兴国家投资团队执行主席麦朴思表示，过去一年A股涨势过急，将“合理地”调整两成，又指这虽不表示会即时大跌，但有可能今年发生。但他长远看好A股走势，未来五年再涨三至五成仍有可能。

* 星岛日报：

--港铁 首个中国楼盘深圳天颂，首批641个单位于4月26日正式推售，当天下午即沽出97%单位。港铁表示，会在年内应市场情况退出第二批单位，并预计会在6、7月期间，推出少量稀缺的低密度单位。

* 文汇报：

--有内地外贸“晴雨表”和“风向标”之称的广交会出口成交额及采购商到会人数续“双降”。官方数据显示，昨天闭幕的117届广交会采购商与会人数，比上届减少0.7%。累计出口成交较115届广交会(春交会)同比下降9.64%，比116届广交会(秋交会)环比跌4%。

* 大公报：

--雅虎香港昨日宣布三项电商业务发展策略，包括O2O虚实整合电商模式，无纸兑换以及跨境经营。雅虎台湾及香港电子商务事业群副总裁王志仁表示，雅虎计划年内整合“Yahoo！Outlet”、“Yahoo！超市”，在港推出B2C电商平台“Yahoo！购物”；并拟在年底引入台湾品牌及商品，落实跨境经营。(完)