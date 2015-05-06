欧洲金融：丹麦央行一年来首次抛售外汇，但仍将对克朗持谨慎态度

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透哥本哈根5月5日 - 周二公布数据显示，丹麦央行4月抛售外汇储备以支撑丹麦克朗，维护克朗紧盯欧元的汇率机制，这是一年来首次减持外储。之前丹麦外汇储备规模随着央行抑制克朗升值而创记录高位。
央行数据显示，其4月外汇储备降至7,045亿克朗，为2014年5月以来首次下降。3月末时达到创纪录的7,371亿美元。
数据显示，丹麦央行利用外汇储备买入339亿克朗，买入规模略微超过分析师的预期。
丹麦克朗兑欧元在4月一度跌至14年低点。
分析师称，丹麦央行将不急于结束1月和2月推出的抑制克朗升值举措，其中包括四次降息，以及大幅积累外汇储备。
丹麦丹斯克银行首席分析师Steen Bocian表示，欧洲央行前所未见的量化宽松举措以及邻国瑞典和挪威料放宽货币政策，这些因素都令克朗面临升值压力。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-