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债券 | 2015年 5月 6日 星期三 10:21 BJT

欧洲金融：丹麦央行一年来首次抛售外汇，但仍将对克朗持谨慎态度

路透哥本哈根5月5日 - 周二公布数据显示，丹麦央行4月抛售外汇储备以支撑丹麦克朗，维护克朗紧盯欧元的汇率机制，这是一年来首次减持外储。之前丹麦外汇储备规模随着央行抑制克朗升值而创记录高位。

央行数据显示，其4月外汇储备降至7,045亿克朗，为2014年5月以来首次下降。3月末时达到创纪录的7,371亿美元。

数据显示，丹麦央行利用外汇储备买入339亿克朗，买入规模略微超过分析师的预期。

丹麦克朗兑欧元在4月一度跌至14年低点。

分析师称，丹麦央行将不急于结束1月和2月推出的抑制克朗升值举措，其中包括四次降息，以及大幅积累外汇储备。

丹麦丹斯克银行首席分析师Steen Bocian表示，欧洲央行前所未见的量化宽松举措以及邻国瑞典和挪威料放宽货币政策，这些因素都令克朗面临升值压力。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)

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