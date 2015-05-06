港报社评：朱立伦巧妇难为无米炊--信报5月6日

朱立伦以国民党主席的身份参与“习朱会”，在北京和中共总书记习近平会晤，此乃六年来海峡两岸国共领袖首次面对面交流。跟过往连战与胡锦涛的“连胡会”、吴伯雄与胡锦涛的“吴胡会”不同，大陆方面的用语不再是“会谈”，仅仅是“会见”，层次上有微妙的差异。

习近平在发表讲话之时表示，当前两岸关系处于新的重要节点上，路应如何走，是摆在两岸所有政党和社会各界面前的重大问题，攸关中华民族和国家未来，攸关亿万民众福祉。习近平呼吁国共两党加强交流、总结经验、开拓创新，擘划两党关系发展新前景，共同开创两岸关系未来，建设两岸命运共同体。为了建设两岸命运共同体，习近平提出五点主张，一：坚持“九二共识”，反对台独；二：深化两岸利益融合；三：两岸同胞以心相交，增强人与人交流；四：国共两党及两岸努力聚同化异，增进政治互信；五：一同推进中华民族复兴。

根据习近平的讲法，国共两党应坚持对两岸关系的正确认识，旗帜鲜明反对一切损害两岸关系政治基础的言行，双方可以积极探讨构建维护两岸关系和平发展的制度框架。有分析认为，两岸关系和平发展的制度框架可能指的是“两岸和平协议”。

如此分析，未免过于乐观，虽然和平发展毫无疑问是彼此的愿景，但协议云云始终是缺乏基础的空中楼阁，当中原因有三。首先，习近平提出的五点主张，细心揣摩一下不难看见，除了反对台独一点比较具体实在之外，其余四点都是相当空洞的原则性宣示。其次，“习朱会”仅是会见而不是会谈，象征意义较大，而且不排除习近平认为接棒不久的朱立伦地位未稳，其言其行有待观察。再者，八个月之后台湾将会进行总统大选，国民党是否继续执政成疑，更大的可能是民进党重新上台，现阶段不宜操之过急触及和平协议。

说到底，国共合作不同于两岸和谈，即便是这次“习朱会”，在台湾也争拗不休。民进党批评朱立伦修正总统马英九“九二共识，一中各表”的说法，公开表示“两岸同属一中”，这更倾向于中共“一中”的内涵，形同支持对岸主张，主权立场上明显退让。已经宣布参选总统的蔡英文认为，朱立伦主张在“九二共识”下争取国际空间，可能让空间愈变愈小，她强调两岸关系应由政府主导，并非由政党主导。可想而知，一旦民进党上台组成政府，光是“九二共识”是否继续承认已成问题，遑论以建设两岸命运共同体来达成和平协议。

朱立伦假如是下一任总统，情况将会好一点，只可惜，经过去年九合一地方选举严重挫败，国民党没有任何致胜把握，加上朱立伦至今态度暧昧，尚未承诺代表国民党参选总统，区区一个缺乏公权力的党主席，对于推动两岸寻求突破发展，显然是巧妇难为无米炊。

海峡两岸的和平发展，香港本来扮演一个角色，当初设计“一国两制”，其中一个目的是作为华夏大家庭的示范单位，吸引台湾放弃分离主义，共同完成统一的中国梦。问题是香港回归接近十八年以来，“一国两制”对于台湾而言已无参考作用，“香港化”更沦为政治上的贬义词。香港如今来到政制改革的十字路口，就算政改通过了，一人一票的选举方式在民主化的台湾不是什么新鲜事儿，若然政改被否决，相信更加让台湾害怕步上香港的后尘。

姑勿论如何，国共两党愿意面对面交流，总好过处于敌对状态，这一点，反而值得香港的政治人物借监。

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